Die Arbeiten am Stromnetz in Halberstadt machen gerade ein Stück Stadtgeschichte sichtbar. Der aktuell trockene Kulkgraben liegt frei.

Halberstadt. - Altes Straßenpflaster ist an den Rändern der Gräben zu sehen, die sich gerade an der Woort kreuzen. Die im Auftrag der Halberstadtwerke tätigen Bagger haben einen Graben freigelegt, der dem benachbarten Viertel in Halberstadts Altstadt seinen Namen gibt: Am Kulk.