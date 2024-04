Eingespielt: Daniel Kaminski (Mitte mit Kabelende), Monteur der Halberstadtwerke GmbH, verlegt hier gerade mit Mitarbeitern des Partnerunternehmens Omexom Kabel an der Untermühle in Langenstein (Landkreis Harz).

Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen Inhalten auf volksstimme.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Halberstadt. - Mehr Solaranlagen und Windräder bringen auch das regionale Stromnetz rund um Halberstadt an seine Grenzen. Die Halberstadtwerke investieren in diesem Jahr allein in ihr Stromnetz 7,8 Millionen Euro. Das hat außerdem mit einer Erweiterung zu tun.