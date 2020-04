In der Zast in Halberstadt sind weitere Coronafälle nachgewiesen worden. Archivfoto: Stoffregen

In der unter Quarantäne stehenden Zast in Halberstadt sind weitere Corona-Tests positiv ausgefallen.

Magdeburg/Halberstadt (dpa) l In der unter Quarantäne stehenden zentralen Erstaufnahme für Geflüchtete in Sachsen-Anhalt (Zast) gibt es 41 weitere nachgewiesene Corona-Fälle. Das habe die erneute Testung aller 623 in der Einrichtung verbliebenen Bewohner ergeben, sagte die Sprecherin des Gesundheitsministeriums, Ute Albersmann, am Samstag der Deutschen Presse-Agentur. Acht Testergebnisse stünden noch aus. Zuvor hatte die MZ darüber berichtet.

Ende März hatte ein Bewohner das neuartige Virus in die Einrichtung eingeschleppt, seit Bekanntwerden steht die Zast unter Quarantäne. Bei ersten Tests waren 42 Infektionen festgestellt worden, die Infizierten wurden daraufhin in andere Unterkünfte verlegt. Weil Versuche, die Bewohner innerhalb der Einrichtung in Gruppen aufzuteilen und voneinander fern zu halten, scheiterten, werden alle Bewohner nun alle 48 Stunden getestet. Die Tests werden von der Uni Magdeburg ausgewertet. "Die Kranken werden dann herausgenommen, damit wir die Quarantäne hoffentlich in zwei Wochen auflösen können", sagte Albersmann.

Anfang April war es in der Zast zu Tumulten gekommen. Grund sollen Kommunikationsschwierigkeiten und Unzufriedenheit mit dem Essen und der Versorgung mit W-Lan gewesen sein. Das Land stellte daraufhin die Versorgung mit Artikeln des täglichen Bedarfs in der Einrichtung sicher und stellte weitere Dolmetscher zur Verfügung, um den Einwohnern die Maßnahmen zur Eindämmung der Corona-Pandemie – innerhalb und außerhalb der Zast – zu erläutern.