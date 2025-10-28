weather regenschauer
  4. Engagiert im Harz: Von Onlinebanking bis Enkeltrick: Neues Projekt für die Senioren im Huy gestartet

Unter dem Dach der Deutschen Angestellten-Agentur ist ein neues Projekt für die Senioren der Gemeinde Huy an den Start gegangen. Was genau hier der Inhalt sein soll.

Von Maria Lang 28.10.2025, 14:30
Andreas Brüggemann ist neuer Projektkoordinator des SeniorNetzwerk Huy.
Andreas Brüggemann ist neuer Projektkoordinator des SeniorNetzwerk Huy.

Halberstadt/Gemeinde Huy. - Die Welt wird immer digitaler: Von der Kommunikation über das Einreichen der Steuererklärung oder der Beantragung eines neuen Ausweises bis zur Terminvereinbarung beim Arzt - vieles ist auch oder gar nur noch online möglich. Ein Prozess, mit dem vor allem ältere Menschen häufig überfordert sind. Genau hier will ein neues Projekt der Deutschen Angestellten-Akademie (DAA) in Halberstadt greifen.