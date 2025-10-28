Bürgermeister Andreas Dittmann und vor allem die Zerbster wollen die von Helios beschlossene Schließung des Krankenhauses nicht tatenlos hinnehmen. Neben zahlreichen Gesprächen zum Erhalt der Klinik gibt es auch jede Menge Protest, wie unter anderem eine Online-Petition und eine noch laufende Unterschriftenaktion.

Zerbst wehrt sich: Initiatorin übergibt Unterschriften einer Online-Petition gegen das Aus der Helios-Klinik an Bürgermeister und Volksstimme

Bürgermeister Andreas Dittmann und Volksstimme-Reporter Thomas Kirchner nehmen die Unterschriften der Online-Petition gegen die Schließung der Zerbster Helios Klinik entgegen.

Zerbst - Der Protest gegen die Schließung der Zerbster Helios-Klinik ist vielfältig, unüberhör- und unübersehbar, aber vor allem ist er laut. Posts in den sozialen Medien, eine Willensbekundung des Stadtrates, eine Demonstration und ein Banner vor dem Krankenhaus gehören ebenso dazu wie eine Unterschriftenaktion der Gewerkschaft Verdi und eine Online-Petition. Letztere ist nun beendet und Ina Lemke, die Initiatorin der Petition, hat am Montag die Unterschriften an Bürgermeister Andreas Dittmann (SPD) und der Volksstimme übergeben.