Nach dem tödlichen Angriff auf eine 59-jährige Frau in Magdeburg gibt es Neuigkeiten. Der mutmaßliche Täter, ebenfalls ein Syrer, konnte von der Polizei vernommen werden und kam vor den Haftrichter.

Der Tatort an der Lübecker Straße in Magdeburg. Hier war am 7. September 2025 eine syrische Frau erstochen worden.

Magdeburg. - Es war ein Gewaltverbrechen, das Magdeburg erschütterte: Am 7. September 2025 wurde am helllichten Tag an der Lübecker Straße eine 59-jährige Frau aus Syrien erstochen. Dringend tatverdächtig ist ihr ehemaliger Lebenspartner, ein 56-Jähriger, ebenfalls Syrer. Nun konnte die Polizei den Mann, der sich nach der Tat selbst schwer verletzt hatte, vernehmen.