Gewalttat auf offener Straße Frau in Magdeburg erstochen: Tatverdächtiger dem Haftrichter vorgeführt
Nach dem tödlichen Angriff auf eine 59-jährige Frau in Magdeburg gibt es Neuigkeiten. Der mutmaßliche Täter, ebenfalls ein Syrer, konnte von der Polizei vernommen werden und kam vor den Haftrichter.
28.10.2025, 16:13
Magdeburg. - Es war ein Gewaltverbrechen, das Magdeburg erschütterte: Am 7. September 2025 wurde am helllichten Tag an der Lübecker Straße eine 59-jährige Frau aus Syrien erstochen. Dringend tatverdächtig ist ihr ehemaliger Lebenspartner, ein 56-Jähriger, ebenfalls Syrer. Nun konnte die Polizei den Mann, der sich nach der Tat selbst schwer verletzt hatte, vernehmen.