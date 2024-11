In Halberstadt hat nun ganz offiziell die besinnliche Zeit des Jahres begonnen: Der Weihnachtsmarkt ist eröffnet. Den Budenzauber können Einwohner und Gäste der Stadt über die Feiertage hinaus genießen.

Vorfreude auf den Advent: Was der Halberstädter Weihnachtsmarkt dieses Jahr zu bieten hat

Zusammen mit Weihnachtsmann und drei Engeln hat Halberstadts Oberbürgermeister Daniel Szarata (CDU) am Dienstagnachmittag den Weihnachtsmarkt eröffnet.

Halberstadt. - Ob Weihnachtsmann mit Entourage oder Fräulein Lebkuchenherz und ihr Lebkuchenmann auf Stelzen: Dieses Ereignis wollte sich niemand entgehen lassen: Der Halberstädter Weihnachtsmarkt ist am Dienstag, 26. November, offiziell eröffnet worden.

Noch bis zum 29. Dezember stehen mehr als 20 Stände auf dem Fischmarkt zum Schlemmen, Stöbern und Spielen bereit. Ein Riesenrad, ein Kinderkarussell und eine historische Eisenbahn laden zu Fahrten ein. An den Wochenenden werden wechselnde Kulturprogramme dargeboten - von Drehorgelklängen bis hin zu Irish-Folk-Musik.

Kinder-Advents-Aktionen beim Halberstädter Weihnachtsmarkt

Sonntags bis donnerstags ist der Budenzauber zwischen 11 und 19 Uhr geöffnet. Freitags und samstags gibt es Glühwein, Quarkbällchen und Co. eine Stunde länger, informiert Marktorganisator Jens Ganso. An Heiligabend sowie am 25. und 26. Dezember werden Ruhetage eingelegt.

Für Familien lohnt sich ein Besuch ganz besonders an den Donnerstagen. Unter dem Motto „Kinder-Advent“ finden wechselnde Aktionen statt. Am 28. November wird beispielsweise ab 15 Uhr zum Eselschnuppern am Weihnachtsbaum auf dem Holzmarkt eingeladen.

Zeitgleich können Mädchen und Jungen an der Bühne ihre Stiefel abgeben. Die gibt es dann pünktlich zum Nikolaustag, 6. Dezember, ab 16 Uhr mit Überraschungen gefüllt zurück.