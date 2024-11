Advent im Harz Geheimtipp für Familien: Diese Kinder-Aktionen werden auf Halberstädter Weihnachtsmarkt geboten

In wenigen Wochen ist es so weit: Der Advent startet. Rund um den Halberstädter Weihnachtsmarkt sind in dieser Zeit Aktionen für Kinder und Familien geplant. Auch eine beliebte Tradition zum Nikolaustag wird wiederbelebt.