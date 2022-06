Stühlerücken in der Verbandsgemeinde Vorharz: Diese Ämter werden in der Verwaltung neu besetzt

Gleich zwei neue Gesichter in der Verwaltung der Verbandsgemeinde Vorharz. Der scheidende Bürgermeister der Stadt Hecklingen will neuer Leiter des Bau- und Ordnungsamtes werden. Ein anderer Wechsel steht jedoch schon ab Juli an.