Vorharz: Welche Rolle die Haustierhaltung in der DDR spielte

Die Vereine von Schwanebeck haben mit dem Harzfest 2022 viel vor. So auch der Kleintierzüchterverein Schwanebeck. Bevor es soweit ist, feiert dieser Verein sein Jubiläum. Mitglieder erinnern an die große unterschiedliche Wahrnehmung ihres Hobbys damals und heute.

Schwanebeck - Die Kleintierzüchter sind nur ein kleiner Verein in der Kommune, doch zum 50-jährigen Bestehen wollten die Mitglieder gemeinsam an die vergangenen Jahrzehnte erinnern. Nach so vielen Jahren konnte Vereinsvorsitzender Herbert Schütze mit dem 82-jährigen Bruno Schmidt noch einen von elf Gründungsmitgliedern zur Festveranstaltung im Saal der Fleischerei Bendler begrüßen. Dabei wurden auch auf die Bedeutung der Haustierhaltung zu DDR-Zeiten und die Veränderung nach der Wende eingegangen.