Polizei gibt Sicherheitstipps Vorharz: Wie sich Senioren gegen Betrüger wehren können

Enkeltrick, Diebstähle in Einkaufszentren, falsche Handwerker und Polizisten. Die Methoden der Betrüger sind vielfältig. In Harsleben klären zwei Polizeibeamte Senioren darüber auf, welche Tricks Betrüger anwenden, um an Geld und Eigentum zu kommen. Und erläutern, wie man sich dagegen wehren kann.