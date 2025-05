Veranstaltungstipp in Halberstadt Vortrag zum Schicksal alter Brillen im Gleimhaus

Die Brillen-Sammelbox des Lions Clubs Halberstadt füllt sich nicht nur bei Halberstadts Weihnachtshöfen. Doch was geschieht mit den gespendeten Brillen? Das will der Lions Club am 13. Mai im Gleimhaus vorstellen. Mit prominenten Gästen.