5a5E922fGfa3mc2Ie79Pzg73P9e

Trotz aller Differenzen stehen die 40 Mitglieder des neuen Halberstädter Stadtrats gleich in ihrer ersten Sitzung vor der gemeinsamen Wahl: Wer soll der Präsident des Gremiums werden? Seit 20 Jahren hat Volker Bürger dieses Amt inne. Und das soll auch so bleiben, findet Michael Herrmann von der CDU. Er schlägt seinen Partei-Kollegen vor.

Gegenvorschläge gibt es keine. Einstimmig votieren die Mitglieder des Gremiums für den 71-Jährigen. „Ich danke für das Vertrauen“, sagt Bürger, der bei der Kommunalwahl am 9. Juni 607 Stimmen erhielt. Er appelliert an die Mitglieder des Halberstädter Stadtrates: „Wir haben eine Vorbildwirkung für die städtische Gemeinschaft. Populismus und falsche Versprechen sind fehl am Platz.“ Stattdessen hoffe er auf eine faire, konstruktive Zusammenarbeit zum Wohl der Stadt über Parteigrenzen hinaus.

Stadtrat Halberstadt: Geheime Abstimmung gewünscht

Wer seine Stellvertreter werden, wird auf Wunsch in einer geheimen Abstimmung festgelegt. In einer provisorischen Wahlkabine setzen die Stadtratsmitglieder nacheinander ihre Kreuze.