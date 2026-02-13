Der TSV Berßel lädt für den 20. Juni zum Uhlenburger Bero-Marsch ein. Was sich hinter dieser Veranstaltung verbirgt.

Dass Wandern im Harzvorland seine Reize hat, unterstrich vor zwei Jahren der Harzer-Wandernadel-Auftakt in Zilly. Im Juni wartet nun der TSV Berßel mit einer großen Wanderveranstaltung auf.

BERSSEL. - Nicht nur durch das Stempelsammeln der Harzer Wandernadel ist der Wandersport seit Jahren schwer im Kommen. Ebenso das Extremwandern über 30, 50 oder gar 100 Kilometer im Kreise Gleichgesinnter auf organisierten Veranstaltungen.

Auch einige Frauen und Männer vom Turn-und Sportverein Berßel frönen diesem Hobby, haben schon Touren bis zu 100 Kilometer unter ihre Stiefel genommen. Und sie haben nun über die Breitensport-Abteilung ihres Vereins die Initiative unternommen, selbst solch eine Veranstaltung auf die Beine zu stellen.

Am Sonnabend, 20. Juni, wird der Uhlenburger Bero-Marsch gestartet. Benannt nach einer Schutz- und Fluchtburg in sehr früher Zeit sowie nach dem Bären, dem Berßeler Wappentier.

Die Anmeldung für ie Wanderveranstaltung ist erst seit wenigen Tagen frei geschaltet. Nach Auskunft von Abteilungsleiter Mario Konrad hätten sich bis Wochenanfang bereits 55 Wanderer eingetragen. „Wir hoffen auf 150 Teilnehmer“, sagte er.

Das Wörtchen „extrem“ kommt in der Ausschreibung übrigens nicht vor. Auch wenn sich der lange Kanten beim Bero-Marsch 55 Kilometer erstreckt, kann man schon mit acht Wanderkilometern eine Finisher-Medaille und ein Armband für eine erfolgreiche Teilnahme erhalten.

Um viele Wanderer anzusprechen, haben die Berßeler ihre Strecke clever zusammengestellt. Um auf 55 Kilometer zu kommen, sind fünf Schleifen auf unterschiedlichen Routen zu absolvieren. Nach jeder Runde wird wieder das Sportlerheim in Berßel angesteuert, wo sich sie Teilnehmer am Verpflegungsstand sogar einschließlich warmes Mittagessen stärken können.

Die persönlichen Streckenlängen können recht spontan nach Tagesform gewählt werden.

Nach dem Start führt die erste Schleife über Osterwieck und den Schauener Berg (8 km), die zweite Runde in das Waldstück Seberla vor Deersheim (12 km) mit seinen idyllischen Geheimtipps Bodendenkmal Goldknüel und Gesundheitsquelle; danach an der Ilse Richtung Süden nach Wasserleben und in das Schauener Holz (15 km). Die vierte Schleife führt nach Osten und dann durch die Feldflur vor Zilly (11 km) sowie die letzte Runde auf anderer Route als zuvor über Schauen (9 km).

Wer bis zu 35 Kilometer, also bis zur dritten Schleife, absolvieren möchte, zahlt ein Startgeld von 25 Euro, wer mehr wandert, zahlt insgesamt 35 Euro. Für Kinder bis zwölf Jahre beträgt das Startgeld zehn Euro. Hunde dürfen auch mitgenommen werden, aber nur angeleint und mit (kostenfreier) Anmeldung.

Mario Konrad weist darauf hin, dass es drei Startzeiten geben wird, um 6 Uhr, 8 Uhr und 10 Uhr. Über die persönliche Startzeit könne jeder selbst frei entscheiden, egal welche Streckenlänge man plant. Man muss nur bis 20 Uhr im Ziel sein. Und auch Läufer könnten teilnehmen. Eine Zeitmessung wird es nicht geben. Anmeldeschluss ist am 8. Mai.

Nachdem der TSV Berßel Mitte vorigen Jahres an der plötzlichen Auflösung seiner ersten Fußballmannschaft zu knabbern hatte, sorgen jetzt andere Sportarten für Aufschwung im Verein. Voriges Jahr wurde eine Radsport-Abteilung gegründet, die sich vor allem dem Rennradfahren als Hobbysport widmet. Die Breitensport-Abteilung gibt es schon länger, sie war in der Vergangenheit weniger durch regelmäßige Sportangebote in Erscheinung getreten, als vielmehr durch Umweltaktionen oder die Organisation von Osterfeuer und Laternenfest. Mit dem Uhlenburger Bero-Marsch wird nun sozusagen die nächste Rakete beim TSV Berßel gezündet. Gut ein Dutzend Helfer will die Veranstaltung am 20. Juni wuppen. Wenn diese gut angenommen wird alle zufrieden sein sollten, dann soll es auch keine Eintagsfliege bleiben.

Wer mit einer Teilnahme liebäugelt, erfährt alles Weitere inklusive Anmeldung im Internet unter www.tsvberssel.com unter der Rubrik Breitensport/Wandern.