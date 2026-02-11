Auf den ehemaligen Rieselfeldern am Ortsausgang von Zerbst in Richtung Lindau hat der Bau von sieben neuen Windkraftanlagen begonnen. Eine ganz besondere Herausforderung wird der Transport der Flügel, denn die müssen durch die Innenstadt gelenkt werden.

Ein Nadelöhr für die gigantischen Transporte ist der Bereich am Heidetor.

Zerbst - In Zerbst werden im August ganz sicher tausendfach die Smartphones gezückt: Insgesamt 21 Rotorblätter von sieben Windkraftanlagen, die dann zu den ehemaligen Rieselfeldern unterwegs sind, müssen per Schwerlasttransport durch die Zerbster Innenstadt manövriert werden – ein gewaltiger Kraftakt, der millimetergenau geplant werden muss.