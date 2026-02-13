Künstliche Intelligenz übernimmt in den Kommunen immer mehr Aufgaben. Auch in der Verwaltung von Möckern wird sie wichtiger. Wie die Stadt KI nutzt und wann kommt die E-Akte?

Gemini, ChatGPT & Co.: Wie viel Künstliche Intelligenz steckt in Möckerns Stadtverwaltung?

Künstliche Intelligenz wird für die Stadtverwaltung von Möckern immer wichtiger. Wie viel KI bereits in der Stadt steckt.

Möckern. - KI – zwei Buchstaben revolutionieren derzeit die Welt. Auch in den Kommunalverwaltungen und Rathäusern der Republik spielt „Künstliche Intelligenz“ eine immer größere Rolle. Die Volksstimme wollte daher von Möckerns Stadtbürgermeisterin Doreen Krüger (Wählergemeinschaft Fläming) wissen, ob – und wenn ja wo – die Stadtverwaltung von Möckern schon Künstliche Intelligenz für sich arbeiten lässt.