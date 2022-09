Wann wird Buckelpiste in Veltheim geglättet?

Veltheim - Wer von der Bundesstraße 79 in Hessendamm kommend in Richtung Veltheim unterwegs ist, sollte rechtzeitig auf die Bremse treten: In Höhe des Ortseingangsschilds verwandelt sich die Landesstraße 91, mit der das kleine Fallstein-Dorf an die B 79 angebunden ist, von einer 1-A-Straße in eine Buckelpiste, die Stoßdämpfern brutal zusetzt. Jüngst haben die Verantwortlichen darauf reagiert und die Höchstgeschwindigkeit beim Befahren der Ortsdurchfahrt auf Tempo 30 reduziert. Die eigentliche Hoffnung von Anwohnern und Transit-Reisenden lautet aber: generelle Sanierung der Fahrbahndecke.