Warum ein Gleisübergang im Vorharz für viel Lärm sorgt

Die Bauarbeiten an der Bahnbrücke in Nienhagen sind bereits seit Oktober abgeschlossen. Auch der Gleisübergang wurde neu gemacht. Doch nach Ende der Arbeiten fallen Anwohnern Unebenheiten bei der Querung auf, die Lärm und Gepolter verursachen. Bessert die Deutsche Bahn nach?

Nienhagen/Schwanebeck - Die Arbeiten an der Bahnbrücke in Nienhagen sind bereits seit Oktober abgeschlossen. Am Ende gab es sogar von der Deutschen Bahn ein Dankeschön für das Verständnis in Form eines Grillnachmittags. Doch bei einigen Anwohnern gibt es dennoch Anlass zum Frust.