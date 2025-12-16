weather wolkig
Magdeburg, Deutschland
  4. Richard Wagner im Harz: Warum eine Halberstädterin seit Kindertagen eine ganz besondere Liebe pflegt

Sie lebt Theater, dabei steht sie nicht auf der Bühne des Harztheater. Aber ein Leben ohne – das kann sich Silke Nuss nicht vorstellen. Dass die Halberstädterin gerade jetzt – trotz Ruhestands – besonders im Einsatz ist, hat mit Richard Wagner zu tun.

Von Sabine Scholz 16.12.2025, 11:15
Hat Spaß bei ihrer Arbeit - Silke Nuss (vorn rechts) machte mit beim Pausenfoto während der Walküre-Proben. Der Name Grane auf ihrem T-Shirt hat eine besondere Bewandtnis.
Hat Spaß bei ihrer Arbeit - Silke Nuss (vorn rechts) machte mit beim Pausenfoto während der Walküre-Proben. Der Name Grane auf ihrem T-Shirt hat eine besondere Bewandtnis. Foto: Jasmin Ebers/Harztheater

Halberstadt. - Sie wollen etwas über Richard Wagner wissen? Fragen Sie Silke Nuss! Die Halberstädterin ist nicht ohne Grund die Wagner-Einführungsspezialistin am Harztheater. Dabei steht sie selbst nie im Rampenlicht.