Richard Wagner im Harz Warum eine Halberstädterin seit Kindertagen eine ganz besondere Liebe pflegt
Sie lebt Theater, dabei steht sie nicht auf der Bühne des Harztheater. Aber ein Leben ohne – das kann sich Silke Nuss nicht vorstellen. Dass die Halberstädterin gerade jetzt – trotz Ruhestands – besonders im Einsatz ist, hat mit Richard Wagner zu tun.
16.12.2025, 11:15
Halberstadt. - Sie wollen etwas über Richard Wagner wissen? Fragen Sie Silke Nuss! Die Halberstädterin ist nicht ohne Grund die Wagner-Einführungsspezialistin am Harztheater. Dabei steht sie selbst nie im Rampenlicht.