Nach dem Abriss der maroden Ringbrücke über der Brenneckestraße in Magdeburg wird am Dienstag nun die erste von zwei Behelfsbrücken eingehoben.

Ringbrücke in Magdeburg: Arbeiten für Provisorium an der Brenneckestraße laufen

An der Brenneckestraße in Magdeburg laufen die Arbeiten für das Auflegen der ersten Behelfsbrücke des Magdeburger Rings.

Magdeburg. - In Magdeburg haben in der Brenneckestraße die Arbeiten für die Behelfsbrücken des Magdeburger Rings begonnen. Per Kran wird am Dienstag (16. Dezember 2025) die erste von zwei Behelfsbrücken eingehoben.

Die zweite Brücke folgt am Donnerstag (18. Dezember 2025). Anschließend werden die Bauwerke mit Schutzplanken und Schrammborden komplettiert.

Am 23. Dezember können dann die neuen Behelfsbrücken freigegeben und die gesamte Brenneckestraße wieder genutzt werden, teilte die Stadt mit. Da für die Baugeräte Platz für diese Präzisionsarbeit benötigt wird, sind bis Freitag (19. Dezember) die Auf- und Abfahrten des Magdeburger Rings in der Brenneckestraße gesperrt.