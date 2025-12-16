weather wolkig
Magdeburg, Deutschland
  1. Startseite
    2. >
  2. Lokal
    3. >
  3. Nachrichten Wernigerode
    4. >

  4. Abenteuer in der Einsamkeit: Weihnachten in der kanadischen Wildnis: Harzerin lebt ihren Cowgirl-Traum

EIL
Neue Details zu möglichem Anschlag auf größere Menschenmengen
Neue Details zu möglichem Anschlag auf größere Menschenmengen

Abenteuer in der Einsamkeit Weihnachten in der kanadischen Wildnis: Harzerin lebt ihren Cowgirl-Traum

Weihnachten fern der Heimat – für Josefine Kleemann kein Grund zur Traurigkeit. Die Harzerin lebt in Kanada lebt ihren Kindheitstraum vom Cowgirl-Dasein. Wie sie dort die Feiertage verbringt und was die Mongolei damit zu tun hat.

Von Sandra Reulecke Aktualisiert: 16.12.2025, 13:01
Weiße Weihnachten sind für die Harzerin Josefine Kleemann garantiert – sie lebt derzeit in Kanada, vier Fahrstunden von der nächsten größeren Stadt entfernt.
Weiße Weihnachten sind für die Harzerin Josefine Kleemann garantiert – sie lebt derzeit in Kanada, vier Fahrstunden von der nächsten größeren Stadt entfernt. Foto: Sammlung Kleemann

Wernigerode/Chilcotin District. - Schneebedeckte Berge, Elche in freier Wildbahn, der Weihnachtsbaum wird selbst im Wald geschlagen: Auf den ersten Blick lebt die Harzerin Josefine Kleemann in einem Winterwunderland. Doch was ihr Traum ist, löst bei anderen Panik aus. Nur dünne Zeltwände trennen sie von zweistelligen Minus-Temperaturen, von wilden Pumas und Bären, die nächsten Nachbarn sind Minuten entfernt.