Veranstaltungstipp im Harz Warum in Halberstadt junge Leute eintauchen in die musikalische Welt von John Cage

Eine Uraufführung wird am 28. September in Halberstadt zu erleben sein, so viel ist klar. Was und wie - das ist noch völlig offen. Im Young-Cage-Workshop dreht sich in diesem Jahr alles um Zeit. Und um neue Erfahrungen, wie ein Teilnehmer sagt.