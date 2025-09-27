weather wolkig
Magdeburg, Deutschland
  1. Startseite
    2. >
  2. Lokal
    3. >
  3. Nachrichten Halberstadt
    4. >

  4. Veranstaltungstipp im Harz: Warum in Halberstadt junge Leute eintauchen in die musikalische Welt von John Cage

Veranstaltungstipp im Harz Warum in Halberstadt junge Leute eintauchen in die musikalische Welt von John Cage

Eine Uraufführung wird am 28. September in Halberstadt zu erleben sein, so viel ist klar. Was und wie - das ist noch völlig offen. Im Young-Cage-Workshop dreht sich in diesem Jahr alles um Zeit. Und um neue Erfahrungen, wie ein Teilnehmer sagt.

Von Sabine Scholz 27.09.2025, 11:45
Christoph Ogiermann (links) leitet auch das diesjährige Young-Cage-Projekt in Halberstadt, an dem sich auch Stephan Bücking beteiligt. Weil es im vergangenen Jahr so spannend war.
Christoph Ogiermann (links) leitet auch das diesjährige Young-Cage-Projekt in Halberstadt, an dem sich auch Stephan Bücking beteiligt. Weil es im vergangenen Jahr so spannend war. Foto: Sabine Scholz

Halberstadt. - Dauern - der Titel passt. Er steht über einem Projekt, dessen Ergebnis am 28. September im Cage-Haus Halberstadt vorgestellt wird. Mit dabei ein junger Aspenstedter, der bereits vergangenes Jahr „Young Cage“ erlebte.