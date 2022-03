Warum Osterwieck einen Klimaschutzmanager benötigt

Was klimaschonende Baustoffe in Fachwerkbauten betrifft, war schon die bis 2016 erfolgte Sanierung des Osterwiecker Bunten Hofs ein Modellprojekt.

Stadt Osterwieck - An eine Bundesregierung in den Ampelfarben war noch nicht zu denken gewesen, als das Bundesumweltministerium 2020 eine Kommunalrichtlinie zur Förderung von Klimaschutzprojekten herausgab. Die Stadt Osterwieck will auf diesen Zug aufspringen und entsprechende Fördermittel beantragen. Mit Hilfe der Förderung sollen ein Klimaschutzkonzept aufgestellt sowie ein Klimaschutzmanager befristet eingestellt werden.