Sie kommen aus Bernburg und Staßfurt, aus Halle und Wernigerode. In Halberstadts Kammerbühne suchen Vertreter von Theater- und Musikfördervereinen das Gespräch mit der Politik. Doch nicht nur das.

Von Renate Petrahn 29.10.2025, 18:00
Jörgen Kohl, Philipp Feige, Rainer Robra, Thomas Balcerowski, Johannes Rieger und Ulrike Petzold (von links) während der Podiumsdiskussion beim Netzwerktreffen der Kulturfördervereine Sachsen-Anhalts in Halberstadts Kammerbühne. Foto: Renate Petrahn

Halberstadt. - Es ist schon ziemlich ungewöhnlich. Politik und Kultur treffen sich an einem Sonntag um die Mittagszeit in der Halberstädter Kammerbühne des Harztheaters, um miteinander zu sprechen. Und Lösungen zu finden.