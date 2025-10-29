Schritte zu Kulturnetzwerk Warum sich Fördervereine aus ganz Sachsen-Anhalt in Halberstadt treffen
Sie kommen aus Bernburg und Staßfurt, aus Halle und Wernigerode. In Halberstadts Kammerbühne suchen Vertreter von Theater- und Musikfördervereinen das Gespräch mit der Politik. Doch nicht nur das.
29.10.2025, 18:00
Halberstadt. - Es ist schon ziemlich ungewöhnlich. Politik und Kultur treffen sich an einem Sonntag um die Mittagszeit in der Halberstädter Kammerbühne des Harztheaters, um miteinander zu sprechen. Und Lösungen zu finden.