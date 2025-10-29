Vor dem Amtsgericht Zerbst muss sich ein Mann wegen Drogenhandels verantworten. Ein Bekannter soll als wichtiger Zeuge im Prozess erscheinen, taucht aber nicht auf.

Zerbst - Einen eigentlich alltäglichen Fall verhandelte kürzlich das Amtsgericht in Zerbst. Einem Mann aus Zerbst wird der Besitz und Handel mit Drogen in nicht geringer Menge vorgeworfen. Belastet wird er dabei von einem Bekannten, der als Zeuge in dem Fall aussagen soll. Doch hat der Mann wirklich mit den Drogen gehandelt oder sie nur für den Eigenbedarf besessen? Hinter dem Zeugen könnte ein Beziehungsdrama stecken.