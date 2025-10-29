Zum 25. Geburtstag begrüßt das Blaue Herz Jung und Alt in Havelberg zu Pittiplatsch. Wie der Verein das kostenlose Angebot möglich gemacht hat.

Anlässlich seines 25. Geburtstages erhielt das Blaue Herz auf der Bühne des Arthotels in Havelberg viele Glückwünsche von den Kindern.

Havelberg. - Gespannt sitzen Klein und Groß im großen Saal des Arthotels Kiebitzberg Havelberg. Sie alle wollen „Pittiplatsch im Zauberwald“ erleben und freuen sich auch auf dessen Freunde, wie zum Beispiel Schnatterinchen, Moppi, Herr Fuchs und Frau Elster. Eingeladen hat der Verein Blaue Herzen für Kinderfreundlichkeit. Und das aus gutem Grund.