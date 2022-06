Was in der Kita in Pabstorf an Angeboten auf dem Tagesprogramm steht

Aktivitäten einer Kita sind nicht nur durch Feste und andere Höhepunkte geprägt – vielmehr bestimmt die alltägliche Arbeit die Wirkung auf die Kinder. Kita-Leiterin Angrid Harre erzählt, was in den Pabstorfer „Erlebnis(t)räumen“ im Alltag so passiert.

Pabstorf - „Bildung durch Bewegung“: So lautet das Leitkonzept der Kita „Erlebnis(t)räume“ in Pabstorf, die sich seit 2013 in Trägerschaft des Cecilienstifts befindet. Dieses Konzept wird in der inklusiven Einrichtung durch verschiedene Angebote mit Leben gefüllt.