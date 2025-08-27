Umweltschutz im Harz Wear-Share ist auf Fahndung in Halberstadt
Deutschland steckt in der Altkleider-Krise. René Telemann und Christin Hinz haben eine Lösung dafür gefunden. Doch was in Blankenburg schon zum Erfolg wurde, darauf muss Halberstadt immer noch warten.
Halberstadt. - Zum Jahresanfang waren die Bilder überall dieselben: Berge von Altkleider verschandeln die Containerplätze. Im Mai präsentierten René Telemann und Christin Hinz eine Lösung. Das Paar aus Blankenburg installierte im dortigen Marktkauf einen Kleidertausch-Schrank unter dem Namen Wear-Share. Trotz zahlreicher Bemühungen müssen die Einwohner von Halberstadt weiterhin auf den Ableger in der Kreisstadt warten.