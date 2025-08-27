Deutschland steckt in der Altkleider-Krise. René Telemann und Christin Hinz haben eine Lösung dafür gefunden. Doch was in Blankenburg schon zum Erfolg wurde, darauf muss Halberstadt immer noch warten.

Das Projekt des offenen Kleiderschranks wird von Blankenburgs Marktkauf-Leiter Mario Leweke und seinen Kollegen unterstützt.

Halberstadt. - Zum Jahresanfang waren die Bilder überall dieselben: Berge von Altkleider verschandeln die Containerplätze. Im Mai präsentierten René Telemann und Christin Hinz eine Lösung. Das Paar aus Blankenburg installierte im dortigen Marktkauf einen Kleidertausch-Schrank unter dem Namen Wear-Share. Trotz zahlreicher Bemühungen müssen die Einwohner von Halberstadt weiterhin auf den Ableger in der Kreisstadt warten.