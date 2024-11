Am Freitag sind Interessierte zur Öffung des ersten Adventskalenderfensters in Bersleben eingeladen. Was dort geboten wird.

Badersleben. - „Ich wollte gern etwas für und mit Kindern machen - und gleichzeitig die Tradition des gemeinsamen Backens, gerade in der Adventszeit, erhalten“, erklärt Steffi Görner. Und so wandelte die Baderslebenerin kurzerhand ihr Wohnzimmer in eine Backstube um und lud Kinder zum Plätzchenbacken ein.

„Ich hatte das nur in meinem Umfeld geteilt und ganz schnell viele interessierte Rückmeldungen bekommen“, so die Badersleberin. Insgesamt neun Kinder fanden sich letztlich in Badersleben ein, um gemeinsam Klecks- und Konfettikekse sowie Knabberstangen zu backen.

„Die Kinder hatten großen Spaß und waren auch sehr kreativ beim Dekorieren“, berichtet Steffi Görner hörbar erfreut über die gelungene Aktion. „Das machen wir auf jeden Fall im nächsten Jahr wieder.“

Erstes Fenster öffnet in Badersleben öffnet

Unterstützung erhielt Steffi Görner nicht nur persönlich durch eine Freundin und zwei Mütter - sondern auch gleich doppelt in Form von Sachspenden. „Maria Meier und die Firma Kathi haben uns sowohl mit Schürzen und Mützen für die Kinder ausgestattet, als auch mit Butter, Mehl und einem Teil der Deko unterstützt“, berichtet Steffi Görner und bedankt sich nochmals im Namen der Kinder. „Und vom Landgut Matthies aus Dedeleben haben wir die benötigten Eier bekommen.“

Natürlich konnten die kleinen Bäcker am Ende des Backmarathons auch Plätzchen mit nach Hause nehmen - der Großteil geht jedoch an Sabine Kosinski, die am morgigen Freitag, 29. November, das erste Adventsfenster in Badersleben öffnen und so diese kleine Tradition auch in diesem Jahr fortsetzen wird. Ab 18.30 Uhr sind alle Badersleber und Gäste zu einer kleinen Überraschung - mit Tee und Keksen - eingeladen.