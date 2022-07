Weihnachtsfeier in Kindertagesstätte Weihnachtsfeier für Kinder in Harzer Kita - aber mit Abstand

Dass die Kindertagesstätte „Mühlenspatzen“ in diesem Jahr ihren neuen Gruppenraum in einem Nebengebäude übernommen hat, erweist sich in dieser Coronazeit als hilfreich, um die geforderten Abstände einzuhalten. Ihre Weihnachtsfeier haben die Kinder aber trotzdem gemeinsam erlebt.