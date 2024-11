Am 26. November 2024 hat der Halberstädter Weihnachtsmarkt seine Türen eröffnet. Vor einer reizvollen Kulisse mit weihnachtlicher Beleuchtung stimmt der Markt seine Besucher auf Weihnachten ein.

Weihnachtsmarkt in Halberstadt 2024: Alle wichtigen Infos und Termine

Halberstadt. - Der Halberstädter Weihnachtsmarkt ist am 26. November 2024 gestartet.

Das Zentrum Halberstadts verwandelt sich dann in eine weihnachtliche Budenstadt.

Neben zahlreichen Verkaufsständen gibt es auch eine Weihnachtskrippe, eine Märchenhütte, einen übergroßen Nikolausstiefel sowie die historische Halberstädter Kindereisenbahn zu entdecken.

Wann findet der Weihnachtsmarkt in Halberstadt statt?

Eröffnung: 26. November 2024 um 16 Uhr

Ende: 29 . Dezember 2024

Ruhetage: 24. bis 26. Dezember 2024

Reguläre Öffnungszeiten:

Sonntag bis Donnerstag: 11 bis 19 Uhr

Freitag und Samstag: 11 bis 20 Uhr

Wo findet der Weihnachtsmarkt in Halberstadt statt?

Der Weihnachtsmarkt in Halberstadt findet im Stadtzentrum am Rathaus, direkt auf dem Fischmarkt, Holzmarkt und dem Breiten Weg statt. Der historische Stadtkern bietet eine reizvolle Kulisse für den Markt. Die Anschrift des Rathauses lautet: Holzmarkt 1, 38820 Halberstadt.

Weihnachtsmarkt in Halberstadt: Wo kann geparkt werden?

Am besten gelegen ist das Parkhaus der Rathauspassagen. Weitere Möglichkeiten sind die Parkplätze Martiniplan und Hoher Weg. Sollten dort bereits sämtliche Parkmöglichkeiten besetzt sein, gibt es noch den Parkplatz am Düsterngraben. Dieser wäre allerdings mit einem Fußweg von zehn Minuten zum Weihnachtsmarkt verbunden, erklärt die Stadt auf Anfrage.

Programm und Angebote beim Halberstädter Weihnachtsmarkt

Neben zahlreichen Buden und Ständen wird es auf dem Halberstädter Weihnachtsmarkt auch viele musikalische Auftritte geben.

Für die kleinen und großen Gäste gibt es außerdem noch Märchenhütten, eine Weihnachtskrippe mit fantasievollen Figuren, einen überlebensgroßen Nikolausstiefel, eine stimmungsvolle Spieluhr, vielfältige Leckereien, die historische Halberstädter Kindereisenbahn und das nostalgische Riesenrad zu entdecken.

Verkaufsoffene Sonntage in Halberstadt zur Adventszeit

Weihnachtsgeschenke können auch an zwei Sonntagen im Dezember gekauft werden.

Wann genau, wird die Stadt noch rechtzeitig bekannt geben, teilt die Pressestelle der Stadt auf Anfrage mit.