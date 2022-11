Glühwein, Märchenhütten und Lichterschein: Weihnachtsmarkt in Halberstadt

Zur Adventszeit liegt in Halberstadt der Duft von Glühwein und gebrannten Mandeln in der Luft. Am 22. November 2022 startet der Weihnachtsmarkt in Halberstadt.

Halberstadt/DUR - Der Halberstädter Weihnachtsmarkt startet am 22. November 2022. Der Platz rund ums Rathaus verwandelt sich dann in eine weihnachtliche Budenstadt. Abgesehen von zahlreichen Verkaufsständen wird es auch eine Weihnachtskrippe, eine Märchenhütte und einen übergroßen Nikolausstiefel sowie die historische Halberstädter Kindereisenbahn geben.

Wann findet der Weihnachtsmarkt in Halberstadt statt?

Eröffnung: 22. November 2022 um 16 Uhr

Ende: 30. Dezember 2022

Ruhetage: 24. bis 26. Dezember

Reguläre Öffnungszeiten:

Sonntag bis Donnerstag 11 bis 19 Uhr

Freitag und Samstag 11 bis 20 Uhr

Wo findet der Weihnachtsmarkt in Halberstadt statt?

Der Weihnachtsmarkt in Halberstadt findet auf dem Fischmarkt im Stadtzentrum am Rathaus statt. Der historische Stadtkern mit modernen Gebäuden bietet eine reizvolle Kulisse für den Markt. Die Anschrift des Rathauses lautet: Holzmarkt 1, 38820 Halberstadt.

Programm und Angebote beim Halberstädter Weihnachtsmarkt

Neben zahlreichen Buden und Ständen wird es auf dem Halberstädter Weihnachtsmarkt auch viele musikalische Auftritte geben. Vom Harzer Tenorquartett bis zum Jugendblasorchester Halberstadt ist dabei alles vertreten. Zum ersten Mal gibt es auch eine Jahrmarktsorgel aus dem Jahr 1889.

Für die kleinen und großen Gäste gibt es außerdem noch Märchenhütten, eine Weihnachtskrippe mit fantasievollen Figuren, einen überlebensgroßer Nikolausstiefel, eine stimmungsvolle Spieluhr, vielfältige Leckereien, die historische Halberstädter Kindereisenbahn und das nostalgische Riesenrad zu entdecken.

Weihnachten in Halberstadt: Was gibt es neben dem Weihnachtsmarkt noch zu sehen?

Am 23. November 2022 findet der traditionelle Gröpertor-Weihnachtsmarkt in Halberstadt statt. Er beginnt ab 16 Uhr auf dem Schulhof der Europaschule Am Gröpertor. Besucher erwartet ein Lichtermeer mit vielen Ständen, Buden und Highlights. Es wird viele Leckereien und heiße Getränke und sogar eine Glasbläserei zum Mitmachen geben! Den Besuchern wird außerdem ein Schmied, eine Kuscheltierwerkstatt, eine Eisenbahn zum Mitfahren sowie Kinderreiten geboten.

Am 25. und 26. November 2022 gibt es die Weihnachtshöfe in der Altstadt von Halberstadt zu entdecken. Verschiedene Höfe öffnen an diesem Wochenende ihre Tore und lassen Besucher hinter ihre Fassaden blicken. Beim Bummeln durch die Altstadtgassen kann auf den Höfen bei Livemusik und kulinarischen Angeboten an verschiedenen Ständen gestöbert werden. Geöffnet sind die Höfe am Freitag von 18 Uhr bis 22 Uhr und am Samstag von 15 Uhr bis 22 Uhr.

Die Halberstädter Domweihnacht findet vom 25. bis zum 26. November 2022 statt. Am Freitag hat der Markt von 18 bis 21 Uhr geöffnet, am Samstag von 15 bis 21 Uhr. Die Veranstaltung findet auf dem Domplatz zwischen Dom und Liebfrauenkirche statt. Die Anschrift für den Markt mit mittelalterlichem Flair lautet: Domplatz 16a, 38820 Halberstadt.

Am 26. November 2022 wird um 17.30 Uhr auf dem Domplatz der Advent begrüßt. Nach einem Konzert von den Domtürmen herab mit kleinen und großen Glocken samt Domgeläut wird die Adventszeit eingeläutet. Unter den Klängen eines Dudelsacks geht es in den Dom, wo eine kurze Andacht gehalten und die Halberstädter Domstolle angeschnitten wird.

Am 17. Dezember 2022 findet das Weihnachtshoffest im Raumwunder in Halberstadt stat. Ab 15.00 Uhr sind Besucher Am Bullerberg 2 in Halberstadt eingeladen, Grillspezialitäten für den kleinen und großen Hunger sowie Kräuter aus dem Harz, Bücher für jeden Anlass, Honig, Kerzen und handgemachte Produkte zu entdecken.

Verkaufsoffene Sonntage in Halberstadt zur Adventszeit

Weihnachtsgeschenke können auch an zwei Sonntagen im Dezember gekauft werden. Die Geschäfte in Halberstadt haben am 4. und 18. Dezember 2022 von 13 bis 18 Uhr geöffnet.

(Quelle: halberstadt.de, 21.11.22)