Der Weihnachtsmarkt in Halberstadt endet am 29. Dezember 2024. Mehr als 20 Buden und drei Fahrgeschäfte sind bis dahin vor den Rathauspassagen zu finden.

Halberstadt. - Es erinnert mehr an „Und täglich grüßt das Murmeltier“ als an „O du fröhliche“: Kaum ein Tag vergeht, ohne dass der Halberstädter Weihnachtsmarkt in den sozialen Medien verrissen wird. „Ein Witz“ und „ein trauriger Schatten von dem, was der Markt mal war“ gehören noch zu den freundlicheren Kommentaren. Sind sie der Anlass dafür, dass der Wettbewerb um die schönste Bude dieses Jahr ausfällt?