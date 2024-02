Noch immer kehrt keine Ruhe bei Familie Koschitzki in Schlanstedt/Huy ein. Wie es mit dem Wiederaufbau weitergeht und was es inzwischen Neues gibt.

Weiter Ärger um eingestürzte Mauer in Schlanstedt

Keine Lösung in Sicht

Schlanstedt. - Gut sechs Wochen ist es her, dass Familie Koschitzki Ende Dezember mitten in der Nacht einen lauten Knall hörte. Die Mauer um ihr Grundstück war eingestürzt und hatte dabei tonnenweise Erde auf die angrenzende Straße kippen lassen (Früherer Artikel).

Nachdem anfänglich unklar war, wem die Mauer gehört, stellte sich nach Prüfung durch die Gemeindeverwaltung heraus, dass sie zum Grundstück der Familie gehört und somit diese für die Instandsetzung zuständig ist.

Durch die Gemeindeverwaltung waren unmittelbar nach dem Einsturz Sicherungs- und Absperrmaßnahmen ergriffen worden: Die Straße wurde abgesperrt und Strohballen aufgestellt, die das benachbarte Haus vor weiteren Einstürzen bewahren sollte.

Diese befürchteten erneuten Einbrüche sind inzwischen auch eingetreten. „Ja, da ist definitiv nochmal was nachgerutscht“, erklärt Torsten Koschitzki – und gesteht außerdem, mit der Situation überfordert zu sein. „Wir können das aus eigenen Mitteln auf keinen Fall stemmen“, sagt er. „Wir sind ja immer noch mit dem Haus beschäftigt, da können wir nicht jetzt auch noch hier was machen.“ Im Haus der Familie war kurz vor ihrem Einzug randaliert worden – noch immer kämpfen sie mit den Folgen (Bericht 1; Bericht 2).

Noch sei außerdem gar nicht klar, wie der Wiederaufbau vonstatten gehen könne. „Das etwas passieren muss, ist klar – aber wir wissen nicht wie“, sagt Torsten Koschitzki. Zum einen müsse die Straße beräumt und wieder befahrbar gemacht werden. „Die Gemeinde hat die Absperrung nur vorübergehend übernommen. Seit Ende Januar sollen wir oder eine von uns beauftragte Firma das übernehmen“, erklärt er weiter. „Wir hatten um Aufschub gebeten, der wurde aber nicht bewilligt.“

Zum anderen müsse die Mauer wieder aufgebaut werden, doch sei dies nicht so einfach und müsse auch durch eine Fachfirma übernommen werden. „Hier stehen Summen von mehreren Zehntausend Euro im Raum“, sagt Torsten Koschitzki. „Wo sollen wir die denn hernehmen?“ Inzwischen ist die Angelegenheit vom Ordnungsamt der Gemeinde zum Bauordnungsamt des Landkreises weitergegeben worden, da es um die Gefährdung der öffentlichen Ordnung gehe. „Ich war auch schon dort, um die Sache persönlich zu klären“, sagt Ehefrau Andrea Koschitzki. „Und um um Unterstützung zu bitten.“

Daraufhin sei eine vom Amt geschickte Firma vor Ort gewesen, um die Sachlage zu begutachten und ein Angebot zur Wiederherstellung zu machen. Dies liege jedoch noch nicht vor.

Auch der Versicherung habe man den Schaden gemeldet. „Der Gutachter war gestern hier – wir wissen aber noch nicht, ob und wenn ja, was die an Kosten übernehmen“, erklärt Andrea Koschitzki und gibt zu: „Ich weiß nicht, wie das weitergehen soll und habe wirklich Angst, in die Zukunft zu gucken, weil ich nicht weiß, wie wir das stemmen sollen.“

Auch einen Anwalt habe man inzwischen hinzugezogen. „Wir sind immer noch nicht ganz überzeugt, dass die Mauer uns gehört“, sagt die Neu-Schlanstedterin. „Vielleicht kann der ja noch irgendwas machen – wir wissen nicht mehr weiter.“

Aus diesem Grund gibt es vom Ordnungsamt der Gemeinde allerdings auch keinerlei Auskunft: Angelika Engelmann als zuständige Mitarbeiterin verweist auf den Sachverhalt des schwebenden Verfahrens.

Der Mitarbeiter beim Bauordnungsamt des Landkreises ist aktuell krank, so dass es auch hier keine Auskünfte gibt. Diese sollen jedoch schnellstmöglich nachgereicht werden.