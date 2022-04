Weiteres Geld für Osterwiecks Altstadtsanierung

Die Sanierung alter Fachwerkhäuser in Osterwieck kann weitergehen. Zum Jahreswechsel wurden der Kommune weitere Fördermittel bewilligt.

Osterwieck - Solch eine krumme Summe wie für das Jahr 2021 ist selten gewesen seit dem Beginn der Osterwiecker Altstadtsanierung 1991. Exakt 1.382.250 Euro wurden der Kommune vom Land aus dem Programm „Lebendige Zentren“ bewilligt. Was nahezu der alljährlich beantragten Summe von 1,5 Millionen Euro entspricht, die in all den Jahren allerdings nur neun Mal erreicht wurde. Zuletzt 2019 und 2020.