Der Harzer Landrat Thomas Balcerowski (CDU) beim Spatenstich des Schweizer Familienunternehmens SIGA am 7. Mai in Halberstadt. SIGA errichtet am Stadtrand ein neues Produktionswerk und will 70 Arbeitsplätze schaffen. Im Hintergrund ein Bild der geplanten Hallen.

Foto: SIGA/Ideengut