Viele Orte in der Gemeinde Huy liegen entlang von Kreis- oder sogar Landesstraßen, die einmal quer durchs Dorf führen. Hier sollen nun vielerorts für mehr Sicherheit Tempo-30-Zonen eingeführt werden.

Gleich 19 verschiedene Tempo-30-Zonen sind in den Orten der Gemeinde Huy geplant.

Gemeinde Huy. - Wer direkt an einer Hauptstraße wohnt oder diese versucht zu überqueren, weiß, wie schnell sich Fahrzeuge anfühlen, die mit den erlaubten 50 Kilometern pro Stunde an einem vorbeisausen - sofern sie sich denn überhaupt an die Begrenzung halten. Genau diese gilt aber entlang der Durchgangsstraßen in den Huy-Orten. Doch das soll sich jetzt ändern.