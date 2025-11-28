Das ist eine Kehrtwende um 180 Grad. Angesichts mehrerer Schließungen wurde im Landkreis Harz über die Zukunft des Ameos-Klinikums in Halberstadt spekuliert. Doch die Pläne des Betreibers sehen ganz anders aus.

Zweites Zentralklinikum im Harz geplant: Ameos geht mit Standort Halberstadt auf Konfrontation mit Harzklinikum

Halberstadt. - Ameos geht in die Offensive. Nach Spekulationen über die Zukunft in Halberstadt plant das Unternehmen nun ein neues Zentralkrankenhaus in der Kreisstadt. Somit konkurriert der private Krankenhausbetreiber mit dem kommunalen Harzklinikum um die Fördermittel. Das Harzklinikum hatte seine Pläne schon im Sommer 2024 offen gelegt.