Blick auf eines der Wohnquartiere der WGH. Zu sehen sind die Gebäude an der Ecke Erich-Weinert-/Friedrich-Ebert Straße sowie dahinter die Blocks in der Dr.-Crohn-Straße und links im Bild die beiden Blöcke in der Steinstraße, die aktuell Aufzüge bekommen.

Foto: WGH/Florian Feg