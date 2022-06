Aktionen Wer jetzt die Blutspendeaktionen in Wegeleben organisiert

25 Jahre hat ein Helferteam des Schützenvereins Wegeleben die Organisation der Blutspende in Wegeleben an über 100 Terminen erfolgreich sichergestellt. Am 22. November vorigen Jahres war der Schützenverein letztmalig dafür verantwortlich.