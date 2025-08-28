Patienten in Halberstadt können aufatmen: Es gibt eine weitere Hausarztpraxis in der Stadt. Zu verdanken ist die Verbesserung in der hausärztlichen Versorgung einer Wernigeröderin. Wie es dazu kam.

Halberstadt. - Seit Juni seien sie am Start mit ihrer neuen Hausarztpraxis in Halberstadt. „Aber Bilder fehlen noch und draußen sind die Bauarbeiten noch im Gange“, sagt Claudia Schupp und klingt fast ein bisschen entschuldigend. Die Patienten, die hierher kommen, stören sich nicht daran. Sie sind froh, eine Hausärztin gefunden zu haben.