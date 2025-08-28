Plötzlicher Stromausfall legt Zerbst am Donnerstag vorübergehend lahm - sowohl die Innenstadt als auch Randgebiete sind betroffen. Jetzt sind die Ursachen bekannt.

Zerbst - An mehreren Stellen in Zerbst ist am Donnerstag der Strom ausgefallen. In Supermärkten mussten Kunden ihren Einkauf abbrechen, in Banken war keine Bargeldauszahlung mehr möglich, Ampeln gingen aus, Notbeleuchtungen an. Während vereinzelt nur kurz das Licht flackerte, ging woanders für längere Zeit gar nichts mehr.

Sowohl die Innenstadt als auch die Randgebiete sind betroffen, jedoch ganz unterschiedlich. Einzelne Gegenden hatten noch Strom, andere derweil nicht mehr. Bei den einen floss der Strom plötzlich wieder, während er anderenorts ausfiel.

Gegen 9.45 Uhr begannen die Störungen. „Seit 14 Uhr sind alle wieder versorgt“, teilte Jens Hebenstreit, technischer Leiter bei der Stromversorgung Zerbst, am Nachmittag gegenüber der Volksstimme mit.

Gleich an vier verschiedenen Mittelspannungsleitungen sei es zu Fehlern gekommen. Eine Rolle spielte das regnerische Wetter. So waren zum einen Erdschlüsse für die Stromausfälle verantwortlich. Zu diesen kann es kommen, wenn Wasser auf beschädigtes Kabel trifft.

Zum anderen verwies Jens Hebenstreit auf Spannungsschwankungen in Folge der Stromeinspeisungen von Solaranlagen. "Wir haben sehr viel Photovoltaik in den Leitungen. Das puffert in unser kleines Netz rein", erläuterte er. So seien mehrere Ursachen zusammengekommen, sprach Hebenstreit von einer Premiere in dem Ausmaß.