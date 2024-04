Welcher Lauf nach der Premiere am Sonntag, 7. April, in Halberstadt etabliert werden soll und was die Organisatoren langfristig planen.

In Halberstadt soll eine neue Lauftradition etabliert werden. Was die Organisatoren langfristig planen.

Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen Inhalten auf volksstimme.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Halberstadt. - Premiere in Halberstadt: Am Sonntag, 7. April, startet auf dem Domplatz die erste Auflage des Altstadtlaufs in der historischen Innenstadt. Mit dem Lauf, der bestenfalls als Tradition etabliert werden soll, wird nicht nur auf die sportliche Betätigung fokussiert – obendrein soll Geld zusammengetragen werden, um die fachwerkgerechte Sanierung in der Altstadt zu fördern.