Wie der Stand des Bode-Radwegs im Vorharz ist

In den geplanten Ausbau des Bode-Radwegs kommt Bewegung. Die Bürgermeister einigen sich auf ein Förderprogramm. Der Weg soll aber nicht nur den Tourismus voranbringen. Die Bürgermeister versprechen sich noch mehr von dem Radweg.

Der Ausbau des Bode-Radwegs soll Orte in der Verbandsgemeinde Vorharz miteinander verbinden.

Vorharz - Der Radverkehr ist ein großes Thema - auch im Harz. Die Verbandsgemeinde Vorharz beteiligt sich am landkreisübegreifenden Projekt eines Bode-Radwegs. Dafür setzten sich die Bürgermeister von Ditfurt, Hedersleben, Selke-Aue und Wegeleben an einen Tisch. Dabei kam Bewegung in die Sache.