Wie sich die Halberstadtwerke für die Zukunft rüsten

Turbulente Zeiten für Energieversorger - Preisexplosion, Klimaschutz und Co .fordern Ideen. Halberstadts Stadtwerkechef Reiner Gerloff sieht sich gewappnet.

Blick auf das Gelände der Halberstadtwerke an der Wehrstedter Straße.

Halberstadt - So mancher Strom- und Gas-Sparfuchs findet sich gerade als Kunde in den Grundversorgungstarifen seines regionalen Stadtwerks wieder. Weil sein preiswerter Versorger ihm gekündigt hat. Doch eine Zwei-Klassen-Grundversorgung wie in anderen Stadtwerken lehnen die Halberstadtwerke ab. Auch wenn es gute Gründe für die Unterscheidung gibt, wie Stadtwerkechef Reiner Gerloff sagt.