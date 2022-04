Wie Sozialarbeiterin Nataly Isendyk ihren Weg von Berlin in den Huy fand

Nachdem Sozialarbeiterin Petra Schäftner in den Ruhestand verabschiedet worden ist, bestand dringender Bedarf nach Ersatz für diese Stelle. Dieser wurde nun in Nataly Isendyk gefunden.

Schlanstedt - Ursprünglich wollte Nataly Isendyk in der Verwaltung tätig werden. „Ich habe in Wolfsburg Soziale Arbeit studiert und bin danach zurück in meine Heimat Berlin“, berichtet die heute 25-Jährige. „Während des Anerkennungsjahres habe ich dann aber gemerkt, dass die Verwaltungsarbeit vielleicht doch nicht so ganz das Richtige für mich ist.“