Schon wieder ein Baugerüst an der Goethe-Grundschule in Halberstadt. Dabei war die Schule über Jahre hinweg doch bereits Baustelle. Was ist los?

Halberstadt. - Die komplette Westfassade der Goethe-Grundschule in Halberstadt versteckt sich aktuell hinter einem Baugerüst. Doch die Fassade ist in Ordnung. Auch das Dach war erst in den vergangenen Jahren komplett saniert worden - so wie das gesamte Schulgebäude.