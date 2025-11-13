ERneuerbare energie im Harz Windräder vor der Haustür: Was bedeutet das für Ströbeck?
Der Ausbau der Windenergie ist umstritten, auch im Harz. So sorgt die geplante Ausweisung einer Fläche für einen möglichen Windpark zwischen Halberstadt und Ströbeck für Protest.
Schachdorf Ströbeck. - Am Thema Windkraft scheiden sich die Gemüter. Die Ausweisung einer Fläche für den Bau von Windrädern zwischen Halberstadts, Ströbeck und Aspenstedt sorgt für Proteste in und um Halberstadt.