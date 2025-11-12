weather wolkig
Magdeburg, Deutschland
  1. Startseite
    2. >
  2. Lokal
    3. >
  3. Nachrichten Magdeburg
    4. >

  4. Selfi-Spot für Fußballfans: Neues Highlight auf der Lichterwelt: Hier strahlt der 1. FC Magdeburg

Selfi-Spot für Fußballfans Neues Highlight auf der Lichterwelt: Hier strahlt der 1. FC Magdeburg

Mehr Glanz für Magdeburg – und für den 1. FCM! Die Lichterwelt hat ein neues Highlight: einen Fußballer mit funkelndem FCM-Wappen. Garantiert der nächste Selfie-Hotspot für Sportfans – hier steht er.

Von Karolin Aertel Aktualisiert: 13.11.2025, 12:22
Die Lichterwelt hat seit 12. November 2025 ein neues Highlight: einen Fußballer mit funkelndem FCM-Wappen. Garantiert der nächste Selfie-Hotspot für Sportfans.
Die Lichterwelt hat seit 12. November 2025 ein neues Highlight: einen Fußballer mit funkelndem FCM-Wappen. Garantiert der nächste Selfie-Hotspot für Sportfans. Foto: Karolin Aertel

Magdeburg. - Der Ball rollt gerade nicht so rund beim FCM und doch strahlt der Fußball in Magdeburg jetzt wieder: In der Magdeburger Innenstadt wurde am Mittwoch, 12. November 2025, eine neue LED-Figur für die Lichterwelt eingeweiht – ein überlebensgroßer Fußballspieler mit dem Wappen des 1. FC Magdeburg.