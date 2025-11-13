Kurioses Haus in Alt Tochheim: Von Bud Spencer bis zur Lady Liberty tummeln sich allerhand quietschbunte Gestalten am Fachwerkhaus.

Breitenhagen/Alt Tochheim - In Breitenhagens Ortsteil Alt Tochheim gibt es ein Haus, das sich immer mehr zum Kuriosum entwickelt. Bewohner Dirk Stark lässt keinen Quadratmeter aus, um sich künstlerisch abzuarbeiten. Es sind vor allem im Sommer Radwanderer, die es fotografieren. Regelmäßig kommen neue Figuren hinzu.